Daily Mail: Харрис притворилась, что звонит своему избирателю, и раскрыла это

Кандидат в президенты США Камала Харрис притворилась, что говорит по телефону с избирателем, а потом показала телефон своим сторонникам в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне, на котором вместо вызова оказалась включена камера.
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