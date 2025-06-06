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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Камил Сәмигуллин хаҗиларны һәм ил сагында торучы хәрбиләрне Корбан бәйрәме белән котлады

Кукмараның Мәчкәрә мәчетендәге бәйрәм вәгазендә Татарстанның мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, хәзерге вакытта Мина үзәнлегендә булучы, хаҗиларны һәм махсус хәрби операциядә хезмәт куючы хәрбиләрне Корбан гаете белән котлады.

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