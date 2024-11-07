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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс о Джа Морэнте: «Он вдохновляет молодое поколение. Здорово, что он вернулся на площадку»

Леброн Джеймс о Джа Морэнте: «Он вдохновляет молодое поколение. Здорово, что он вернулся на площадку»

Разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт после двухочкового через Гэйба Винсента и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после удачной атаки через самого Морэнта обменялись жестами «слишком маленький».

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