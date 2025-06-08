Конфликт Дерипаски с губернатором Иркутской области: повторение сценария Вологодчины? Ситуация в Иркутской области один в один напоминает события в Вологодской области.
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Конфликт Дерипаски с губернатором Иркутской области: повторение сценария Вологодчины? Ситуация в Иркутской области один в один напоминает события в Вологодской области.
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