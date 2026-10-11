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Царьград

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Студенты САФУ взяли серебро и бронзу на Кубке Лиги в Рузе

Студенты САФУ взяли серебро и бронзу на Кубке Лиги в Рузе

Роман Корельский занял второе место на дистанции 100 метров комплексным плаванием, а Ксения Корельская стала третьей в заплыве на 100 метров баттерфляем на соревнованиях в подмосковной Рузе.

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