Military Watch: на подходе новый класс российских танков – «Т-100»

Основные боевые танки семейства Т-80, по словам россиян, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. Поэтому предприятие «Омсктрансмаш» не только возобновило производство подобных ОБТ, с учетом опыта боевых действий, но и занимается разработкой нового класса танков – «Т-100».
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