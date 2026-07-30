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Татар-информ

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Юрист: «У Украины мало шансов оспорить допуск россиян в CAS»

Юрист: «У Украины мало шансов оспорить допуск россиян в CAS»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что у Национального олимпийского комитета Украины мало шансов добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены решения МОК о восстановлении ОКР и допуске российских спортсменов.

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