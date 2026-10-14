В Самарской области к 14 октября запустили 1783 котельные — 97% от их общего числа, а отопление получили 2449 социальных учреждений, 2239 школ и детских садов и 16207 многоквартирных домов.
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