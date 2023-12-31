Симоньян рассказала, как порезали новогодний ТВ эфир из-за "голых" звезд

Главный редактор "России сегодня" Маргарита Симоньян подтвердила, что на федеральных телеканалах из эфира праздничных программ в экстренном порядке были вырезаны эпизоды с рядом артистов, которые были замечены на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой .