День смеха и День рождения коньяка: какие еще сегодня, 1 апреля 2024 года, отмечают праздники Татьяна Орлонская В течение многих десятилетий первый день апреля отмечается во всем мире с улыбками и розыгрышами.
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