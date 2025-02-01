В начале февраля в России вступили в силу законы, которые улучшают условия выплат для граждан. В 2025 году пенсии должны были быть проиндексированы на 7,3% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции.
С 1 февраля в России увеличили пенсии, маткапитал и детские пособия
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А кому-то на пенсию просто НАСРАТЬ...Получая миллионы в месяц....Вопрос только...ЗА ЧТО???
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12 час.
Ирина Печалина
Сделали б пенсию 50000 и не было бы вопросов!
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10 час.
Юрий Черепнин
Вопросов может не быть ,если зарплату чиновников сделают равной пенсионным выплатам.
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54 мин.
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