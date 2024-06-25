Рестораны в центре Петербурга оставят без клиентов из-за «Алых парусов»

Территория праздничных перекрытий в этом году будет обширнее. Расположенным в центре Петербурга ресторанам стали приходить уведомления от властей об ограничении доступа к их заведениям на время проведения праздника выпускников «Алые паруса».
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