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Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы

Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы

Бывший министр финансов США и экс-ректор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о том, что администрация Байдена вводит американцев в заблуждение сообщениями о том, что инфляция в стране сократилась до 3,1% в годовом выражении.

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