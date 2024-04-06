Экс-министр финансов США: Администрация Байдена занижает реальный уровень инфляции в разы

Бывший министр финансов США и экс-ректор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о том, что администрация Байдена вводит американцев в заблуждение сообщениями о том, что инфляция в стране сократилась до 3,1% в годовом выражении.
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