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Стоматолог рассказал о лечении зубов у пожилых людей

Стоматолог рассказал о лечении зубов у пожилых людей

Врач-стоматолог Владимир Лосев рассказал о лечении зубов у пожилых людей. По словам специалиста, абсолютными противопоказаниями к имплантации являются анемия и новообразования в области челюстно-лицевой области.

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