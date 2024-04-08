Стоматолог рассказал о лечении зубов у пожилых людей

Врач-стоматолог Владимир Лосев рассказал о лечении зубов у пожилых людей. По словам специалиста, абсолютными противопоказаниями к имплантации являются анемия и новообразования в области челюстно-лицевой области.
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