В Новосибирске по результатам проведенной проверки по сообщению СМИ о нарушении прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
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