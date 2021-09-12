Происшествия

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...
  • geo1804
    что за книги и кто их будет читать ?В Курганской обла...

В Новосибирске по результатам проведенной проверки по сообщению СМИ о нарушении прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх