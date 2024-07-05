Проверенный инсайдер рассекретил дату выхода EA Sports FC 25 до анонса самой игры ...

Проверенный инсайдер рассекретил дату выхода EA Sports FC 25 до анонса самой игрыАнонс футбольного симулятора EA Sports FC 25 уже не за горами, однако проверенный инсайдер billbil-kun решил испортить сюрприз, который готовит американский издатель и разработчик Electronic Arts.