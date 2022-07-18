Какая погода смертельно опасна для людей?

Лето 2022 года, как и многие предыдущие, выдается очень жарким. В конце июня жители Москвы и других крупных городов изнывали от жары — в июле ожидается несколько прохладных дней с дождями, однако аномально жаркая погода обещает вернуться снова.
Лето 2022 года, как и многие предыдущие, выдается очень жарким. В конце июня жители Москвы и других крупных городов изнывали от жары — в июле ожидается несколько прохладных дней с дождями, однако аномально жаркая погода обещает вернуться снова.
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