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Какая погода смертельно опасна для людей?

Какая погода смертельно опасна для людей?

Лето 2022 года, как и многие предыдущие, выдается очень жарким. В конце июня жители Москвы и других крупных городов изнывали от жары — в июле ожидается несколько прохладных дней с дождями, однако аномально жаркая погода обещает вернуться снова.

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