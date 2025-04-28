В Смоленске прошли масштабные субботники

В Смоленске состоялись масштабные субботники, сообщает пресс-служба горадминистрации. Участниками стали глава города Александр Новиков вместе со своими заместителями, сотрудниками Администрации города и Правительства Смоленской области.
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