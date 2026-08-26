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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев считает, что Галактионова уволят первым в РПЛ: «У «Локо» вообще ничего нет интересного, игры не видно. Может, и денег там нет. Тренер не знает, что делать в такой ситуации»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о ситуации в « Локомотиве ».  Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы в 5 турах Альфа-Банк РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

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