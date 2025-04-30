Time: ЕС не сможет собрать достаточно военных для «сдерживания» на Украине

Европе будет сложно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах «сдерживания» на Украине, поскольку ее армии недоукомплектованы и недостаточно финансируются, пишет Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением создания «коалиции добровольных сил» на уровне министров обороны европейских стран.