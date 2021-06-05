Тайрон Лю – о Ленарде: «Великие игроки проявляют себя в важные моменты»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю отдал должное лидеру команды Каваю Ленарду. В шестом матче серии с «Мэверикс» (104:97, 3-3) Ленард набрал 45 очков при 18 из 25 с игры.
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