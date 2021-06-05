Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Тайрон Лю – о Ленарде: «Великие игроки проявляют себя в важные моменты»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю отдал должное лидеру команды Каваю Ленарду. В шестом матче серии с «Мэверикс» (104:97, 3-3) Ленард набрал 45 очков при 18 из 25 с игры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх