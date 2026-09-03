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Газета.ру

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Володин призвал защищать правду о подвиге победителей во Второй мировой войне

Володин призвал защищать правду о подвиге победителей во Второй мировой войне

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день 81-й годовщины окончания Второй мировой войны в мессенджере «Макс» призвал сохранять память о подвиге тех, кто победил нацистскую Германию и милитаристскую Японию.

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