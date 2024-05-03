"Спасите от таджиков!" Город затопило нашествие. Местные уже задумываются - А что лучше? Раньше или сейчас? Мое отношение к Александру Григорьевичу - неоднозначное.
Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"
Комментарии
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НГ
Нина Генонова
Мариупальцы,не молчите,иначе будет большой аул,грязь,преступления
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11 час.
Вячеслав Денисов
Разгонять надо сидящую в Кремле крышу всех этих диаспор!
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Вся страна оккупирована мастурбеками. Это конец.
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6 час.
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