Межнациональная миссия Крыма: сообщения о переговорах по Украине — провокация

Сообщения западных СМИ о тайных переговорах по Украине, которые якобы идут в настоящее время, — это не более чем провокация, заявил в беседе с РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии