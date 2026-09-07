Минобороны: средства ПВО за день уничтожили 32 украинских БПЛА над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 20:00 (мск) 7 сентября перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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