Ситуация с паводком в Челябинской области начала стабилизироваться

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля, ФедералПресс. Полпред в Уральском федеральном округе, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил о положительной динамике по снижению уровня воды в районах Челябинской области после обильных ливней.
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