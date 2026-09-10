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Татар-информ

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В Казани с 6 по 8 ноября пройдет выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM»

В Казани с 6 по 8 ноября пройдет выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ Международная выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM» состоится в Казани с 6 по 8 ноября.

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