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СК назвал предварительную причину обрушения пятиэтажки в Астрахани

СК назвал предварительную причину обрушения пятиэтажки в Астрахани

В результате ЧП погибла 84-летняя пенсионерка.фото: vk.com/chp_astrakhani--> По предварительным данным, ремонт в одной из квартир стал причиной обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани.

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