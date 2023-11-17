СК назвал предварительную причину обрушения пятиэтажки в Астрахани

В результате ЧП погибла 84-летняя пенсионерка.фото: vk.com/chp_astrakhani--> По предварительным данным, ремонт в одной из квартир стал причиной обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани.
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