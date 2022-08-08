БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СМЕРТЬ НАПРОКАТ: ЗА НАРУШИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ ПЛАТЯТ ОСТАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ

СМЕРТЬ НАПРОКАТ: ЗА НАРУШИТЕЛЕЙ НА ДОРОГАХ ПЛАТЯТ ОСТАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ

ФОТО: МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР / АГН "МОСКВА" МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ Теория каршеринга очень разумна: "Часто используемым частным автомобилем называют тот, который простаивает всего 90% времени, а многие владельцы и вовсе заводят свои авто раз-два в неделю.

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