Образ маленькой американской девушки от Рэйчел Грегор

Образ маленькой американской девушки со Среднего Запада в рубашке кажется убедительным. Будь то обнаженная и похожая на нимфу или одетая и застенчивая, каждая девочка чувствует в этом непростом мире угрозу и свою слабость.
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