Как поколение Z формирует новые стратегии топ-менеджеров

Руководители компаний говорят, что молодые люди научили их быть терпеливыми, прямыми и любознательнымиПреодоление разрыва между поколениями непросто, но необходимо для успешного найма и удержания лучших специалистов.
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