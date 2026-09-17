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Солнечная активность значительно снизилась впервые с 2021 года

Солнечная активность значительно снизилась впервые с 2021 года

Впервые с декабря 2021 года на Солнце на протяжении четырех дней не происходило вспышек класса C и выше, информирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 17 сентября сообщает РБК.

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