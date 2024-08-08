Сафонов одной фразой прокомментировал дебют за ПСЖ

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Российский вратарь Матвей Сафонов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одной фразой прокомментировал дебют за французский клуб «Пари Сен-Жермен».