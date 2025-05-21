Павел Дуров изъявил желание помочь румынской демократии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности поехать в Румынию, чтобы дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы, которые прошли в Румынии в воскресенье, если «это поможет демократии».
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