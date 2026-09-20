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Невеста

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Как дом брака в карте ба цзы влияет на судьбу супругов после свадьбы

Как дом брака в карте ба цзы влияет на судьбу супругов после свадьбы

Тема брака в китайской астрологии всегда казалась мне одной из самых противоречивых. С одной стороны, мы привыкли думать, что отношения строятся на чувствах, взаимном уважении и готовности работать над собой.

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