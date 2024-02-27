ТАСС уполномочен молчать: 8 техногенных аварий, которые скрывали от народа в СССР

В советские годы не было принято освещать в СМИ, которые находились под строгим контролем государства, а также печатать в справочниках информацию, включая статистическую, о каких-либо происшествиях техногенного характера и их последствиях, даже резонансных, которые могли бросить тень на безупречный советский строй, каким его пытались представить коммунистические власти.