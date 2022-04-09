Ретивых о бронзе в коньковой гонке на 50 км на Югорском марафоне: «Если бы вчера не бежал 50 км классикой – сегодня у соперников не было бы шансов»

Лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свое выступление в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне.

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