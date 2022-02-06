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Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт исключила поставки оружия Украине

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт исключила поставки оружия Украине

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки Берлином оружия Киеву. Глава ведомства объяснила это тем, что диалог по урегулированию конфликта, возникшего вокруг Украины, продолжается.

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