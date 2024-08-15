100 лучших обложек альбомов всех времен - 3

Грандиозный праздник искусства : 100 лучших обложек альбомов всех времен продолжается , начало ЗДЕСЬ , вторая часть ЗДЕСЬ , 80 Weyes Blood, ‘Titanic Rising’ - 2019 На обложке "Titanic Rising" Натали Меринг (Natalie Mering) — калифорнийская певица и автор песен, которая записывается под псевдонимом Weyes Blood, - предстает внутри жуткой глубоководной инсталляции, парящей между латунной кроватью и белым плетеным письменным столом, стены украшены постерами.