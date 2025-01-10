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Царьград

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«Автостат Инфо» назвал самые популярные китайские авто в России в 2024 году

«Автостат Инфо» назвал самые популярные китайские авто в России в 2024 году

Стали известны самые популярные модели китайских автомобилей в России по итогам продаж за 2024 год.Портал «Автостат Инфо» составил рейтинг самых популярных китайских автомобилей, покупаемых в России в 2024 году.

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