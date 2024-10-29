Какой сегодня праздник: 29 октября – День рождения Комсомола

Несмотря на распад СССР, граждане нашей страны до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи уже давно прекратил свое существование.
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