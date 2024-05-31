Вице-спикер ГД Чернышов: будет рассмотрен закон о сокращении рабочего дня в жару

В России могут сократить продолжительность рабочего дня в жаркую погоду. Внесение такого законопроекта в думу анонсировал вице-спикер нижней палаты российского парламента из рядов ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии