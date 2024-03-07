Задержание планирующих напасть на синагогу в Москве членов ИГ попало на видео

ФСБ России выложила видео задержания членов террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), которые планировали нападение на синагогу в Москве.
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