Casting News: Kylie Jenner Lands First Starring Role On Hulu, Prime Video Romance Adds Six, And More

Following in sister Kim Kardashian's footsteps, Kylie Jenner is reportedly set to executive-produce and star in a new thriller for Hulu.
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