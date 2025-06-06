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Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы после ответа РФ на атаки

Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы после ответа РФ на атаки

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главу киевского режима Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара по территории Украины.

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