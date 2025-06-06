Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главу киевского режима Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара по территории Украины.
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