Разин увел "Металлург" со льда после травмы Вовченко

Интригующая ситуация сложилась на предсезонном турнире Мемориала Ивана Ромазана в Магнитогорске. Матч между местным "Металлургом" и нижнекамским "Нефтехимиком" был прерван в третьем периоде, когда судьи не усмотрели нарушения правил со стороны игрока "Нефтехимика", который столкнулся с нападающим "Металлурга" Данилом Вовченко.