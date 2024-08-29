Разин увел "Металлург" со льда после травмы Вовченко

Интригующая ситуация сложилась на предсезонном турнире Мемориала Ивана Ромазана в Магнитогорске. Матч между местным "Металлургом" и нижнекамским "Нефтехимиком" был прерван в третьем периоде, когда судьи не усмотрели нарушения правил со стороны игрока "Нефтехимика", который столкнулся с нападающим "Металлурга" Данилом Вовченко.
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