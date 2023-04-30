Новости, события, факты

146 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Нато она и дурочка , чтоб дурочку строить из себя..."Враг она умный":...
  • Boris Voronin
    ВРАГ Россия - это ВЕСЬ англосаксонский мир во главе с США, плюсом ВСЕ прихвостни типа Японии и др.!!!"Враг она умный":...
  • Evgenija Palette
    типичная дитя Израиля... как все Госдеповцы..."Враг она умный":...

Невеста двух царей

Невеста двух царей

Прасковье Салтыковой не повезло родиться самой красивой. Так бывает, когда ты оказываешься около трона, да еще и на свою голову побеждаешь в «конкурсе красоты» без права отказаться от участия в этом мероприятии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх