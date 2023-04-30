Невеста двух царей

Прасковье Салтыковой не повезло родиться самой красивой. Так бывает, когда ты оказываешься около трона, да еще и на свою голову побеждаешь в «конкурсе красоты» без права отказаться от участия в этом мероприятии.
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