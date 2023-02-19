Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами

РИАМО - 19 фев. Представители министерства обороны России заявили о подготовке киевскими властями провокации, чтобы обвинить российских военных в грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
РИАМО - 19 фев. Представители министерства обороны России заявили о подготовке киевскими властями провокации, чтобы обвинить российских военных в грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
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