Бүген Татарстанда яңгыр, яшен һәм көчле җил көтелә

Сишәмбе, 28 июльдә, республикада алмашынучан болытлы һава торышы, кыска вакытлы яңгыр көтелә, төнлә урыны белән кайбер районнарда яшен һәм боз явуы ихтимал, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе.
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