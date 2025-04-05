Гретцки презентовал Овечкину его рекордную шайбу в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок от канадского форварда Уэйна Гретцки шайбу, ставшую для него 894-й в регулярных чемпионатах.
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